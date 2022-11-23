دنيا سمير غانم… تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنان دنيا سمير غانم متابعيها ومحبيها مجموعة صور، عبر حسابها الرسمى بموقع الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وقد ظهرت دنيا بدون مكياج، وبلوك كاجول، وترتدى نظارة شمسية، وشعر منسدل على كتفيها، بينما نالت الصور العديد من إعجاب متابعيها مع كتابتهم تعليقات ايجابية لها.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تعرض حاليا مسرحية “انستونا”، وتضم المسرحية عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، وسامي مغاوري، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

وقد قدمت دنيا سمير غانم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، كان آخرها فيلم “تسليم أهالي” ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هشام ماجد، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، محمد أوتاكا، كما ظهرت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في الفيلم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف شريف نجيب.

كما حققت نجاحًا كبيرًا بـ مسلسلها الشهير «بدل الحدوتة تلاتة»، من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي وبالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم الراحل سمير غانم وهشام ماجد.