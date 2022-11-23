مى سليم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وظهرت الفنانة بإطلالة جذابة و مبهرة و التي حازت علي إعجاب الاف من المتابعين لها و من ضمنهم الممثلين ، و هي ترتدي فستان مكشوف باللون الأصفر ، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج التي برزت جمالها و أضفت عليها إطلالة جذابة ، تاركة شعرها منسدلا علي كتفها و ظهرها .

ويذكر ان اخر الاعمال الفنية التي قامت بها الفنانة هي مشاركتها في فيلم ” التاروت 2022 ” و جسدت خلال الأحداث شخصية “ريهام” التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة .