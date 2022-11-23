أهم الاخبار

درة… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر درة… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

وجاءت درة فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خلال مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44، ونالت بها إعجاب المتابعين.

وظهرت درة بإطلالة سوداء لفتت الأنظار حولها، حيث كانت مرتدية بنطلون أسود ويتوسطه حزام، وبلوزة سوداء بأكمام منفوخة وشعرها منسدلا على كتفيها.

ونالت صورها إعجاب المتابعون، وعلقوا قائلين: “حضورك طاغى وملفت”، “ملكة الأناقة”، “أوفر جمال”، “أشيك واحدة”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا