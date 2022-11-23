درة… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

وجاءت درة فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خلال مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 44، ونالت بها إعجاب المتابعين.

وظهرت درة بإطلالة سوداء لفتت الأنظار حولها، حيث كانت مرتدية بنطلون أسود ويتوسطه حزام، وبلوزة سوداء بأكمام منفوخة وشعرها منسدلا على كتفيها.

ونالت صورها إعجاب المتابعون، وعلقوا قائلين: “حضورك طاغى وملفت”، “ملكة الأناقة”، “أوفر جمال”، “أشيك واحدة”.