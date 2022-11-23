نسرين طافش… تتألق بإطلالة كاجوال فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت نسرين طافش، خلال الصور باطلالة شتوية جذابة، من سيارتها وهي ترتدي سوت باللون الأبيض وكاب أبيض ووضعت عدة لمسات من الماكياج ونالت الصور إعجاب الكثيرمن الجماهير.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: “تذكر من أنت، تذكر من تكون في الأصل، لقد تم التلاعب بك وتنويمك لملايين السنين، بشتى الطرق عن طريق الهواء والماء، الأكل، الأفكار، توريطك في لعبة الألم واللذة”.

واستكملت نسرين: “الأرض الدنيا هذه ليست نهاية المطاف، إنها مرحلة إعادة تأهيل فقط مصح، محطة.. روحك سرمدية خالدة ارتقي بها الآن، كي لا تقيدها في دوامة تكرار الحيواة، كل متعة آنية تستهلك صحتك أو تتحكم بك وبمشاعرك أو تسلب منك سلام نفسك بدونها خدعة، فخ.. فاحترس، لأنها ستبقيك لمدة أطول في سجن الأرض ، كل متعة تنير صحتك وتطور حياتك وتزيدك سلاما وعطاء وبهجة ستصعد بك بموجة سحرية إلى الأعلى”.