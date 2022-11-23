هبة عبد الغني… تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هبة عبد الغني، الأنظار إليها بإطلالة راقية وأنيقة ، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، برئاسة الفنان حسين فهمي، بدار الأوبرا المصرية، حيث يتواجد به عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم ومعهم نخبة من أعضاء لجان التحكيم.

وارتدت هبة فستان أسود بتصميم انيق جدا” من قماش الكريب باللون الأسود يتميز باكستنشين من قماش الأورجانزا الأبيض من الصدر تنتهي بقصات متموجة من عند الضهر، تضفي رونق رائع من تصميمات بيت الازياء العربي بيرلا كما زاد الإطلالة بريق مكايچ خلود خالد، و تصفيف الشعر بأنامل سوا شريف ظاظا مجوهرات من اللولي و الماس من تصاميم جلامور.

وكانت هبة شاركت مؤخرا خلال الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل “جزيرة غمام”، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.