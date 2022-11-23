نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ليلي علوى …تخطف الأنظار علي الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت النجمة ليلى علوي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في 22 نوفمبر الجاري.



واختارت ليلى علوي بالتعاون مع منسقتي الأزياء سحر وميساء عزب، فستانا قصيرا باللون الوردي، وهذا مخالف تماما لكل قواعد السجاجيد الحمراء في المهرجانات، ففي حفلات كبرى مثل الافتاح والختام يفضل ارتداء فساتين طويلة، كما أن اللون الوردي مع لون السجادة الحمراء لا يتناسبان.

جاء فستان ليلى علوي من تصميم شهيرة لاشين، باللون الوردي ومزود بريش في الأسفل.



وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.

وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 44، فيلم The Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.



وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كل من المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة التحكيم، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، من مصر، والممثلة سوارا بهاسكار، من الهند، والمؤلف الموسيقي المصري راجح داود، والممثلة ستيفانيا كاسيني، من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو، من المكسيك، والممثل سمير قواسمي، من فرنسا.

فيما تضم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الكاتب بين شاروك، من المملكة المتحدة، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة هدى إبراهيم، من فرنسا، وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الممثل ميشيل كمون، من لبنان، والمنتجة مفيدة فضيلة، من تونس، ومصممة الملابس ريم العدل، من مصر.

كما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كل من المخرج مايكل أنجلو فرامارتينو، من إيطاليا، وهو رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والمنتج والسينارست أحمد عامر، من مصر، والممثلة ريم تركي، فرنسا / تونس، أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، فتضم كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة دوروتا لِخ، من بولندا، والممثلة نور، من لبنان.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل “FIAPF”.