يسرا … تتألق بإطلالة ساحرة تشبه اميرات ديزني فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة بإطلالة ساحرة على طريقة أميرات ديزني باللون الأزرق، خلال حفل ختام

واعتمدت يسرا في إطلالتها على فستان أزرق مطرز ويعتمد على تصميم الأكتاف العرضية الممسوك من الوسط ومنفوش من أسفل وهو ما منحها إطلالة حيوية خاطفة للأنظار.

إطلالة يسرا

وظهرت يسرا معتمدة على تسريحة الشعر الكاريه ومكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها، وكانت النجمة المصرية سحرت العيون بإطلالاتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وفساتينها التي شاركت بها في الفعاليات المختلفة.