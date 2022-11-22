ليلى علوى… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة ليلى علوى ، بفستان جريء على السجادة الحمراء بحفل ختام الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يقام اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الختام من بينهم: حسين فهمي، نور، بوسي شلبي، دينا، تامر حبيب، منال سلامة، دينا فؤاد، سارة نخلة، مادلين طبر، نور قدري، الهام شاهين، المخرج خالد يوسف، شمس الكويتية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعالياته يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، وتم تكريم عدد من رموز الفن أبرزهم النجمة لبلبة، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج المجري العالمي بيلا تار.