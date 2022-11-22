الراقصة انستازيا … تتألق بإطلالة جريئة وفستان عارى فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - الراقصة أنستازيا بإطلالة جرئية على السجادة الحمرا

ظهرت الراقصة الأجنبية أنستازيا على السجادة الحمراء، بإطلالة جرئية بفستان أبيض قصير وعاري الذراعين بأكمام منفوشة، ونالت هذه الإطلالة لقب الأجرأ في حفل ختام المهرجان القاهرة.

بدأت منذ لحظات فعاليات السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 44، والذي استمر لمدة 9 أيام متتالية، حيث كان حفل الافتتاح في 13 نوفمبر الجاري، وشهد العديد من الفعاليات المختلفة من وجود أفلام عالمية وعربية ومحلية، والتي نالت عدداً كبيراً من الاستحسان من لجان التحكيم ومن زوار المهرجان.