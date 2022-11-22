بدون خجل .. الساخنة ديمي روز تستعرض صدرها ومؤخرتها بصور فاضحة لا حدود لها

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 07:11 مساءً - وظهرت روز بالفيديو تستعرض جسمها وهي شبه عارية مكتفية بلياس البيكيني فقط من قطعتين، بالإضافة إلى ظهورها بمقطع فيديو آخر في حمام السباحة.

تداول رواد مواقع التواصل صور ديمي عبر حسابهم الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بالصور التي اعتادت على نشرها.

وكانت قد إستعرضت ​ديمي روز​ جسدها سابقا وهي عارية تماما ووضعت على كتفيها جاكيت طويل باللون الأحمر وحذاء شتوي من الجلد.

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