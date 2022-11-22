هدى الاتربي… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة هدى الإتربي، لجلسة تصوير جديدة، في أحدث ظهور لها، بعد إثارتها الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 بسبب تغير ملامح وجهها.

ونشرت هدى، الصور الجديدة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر وجميلة جدا”، “جمالك”، “قمر”، “الجميلة”، “أحلى واحدة”، “إفتكرتك نسرين أمين”، “ملكة جمال العرب”، “عسل يا دودو”.

وتصدرت هدى الإتربي، تريند موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد تداول أخبارا عن خضوعها لعملية تجميل غيرت من شكلها، عقب ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورا قديمة لـ هدى الإتربي وقارنوها بأحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي.

وخرجت بعدها هدى الإتربي، لتنفي ما تردد حول اجرائها عمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تجري أي عمليات، وأن التغير الذي طرأ على شكلها بسبب “المكياج”.