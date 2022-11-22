رانيا يوسف… تظهر في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان عاري الصدر يثير الجدل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد غيابها عن حفل الافتتاح، حضرت الفنانة رانيا يوسف “الأفتر بارتي” الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وارتدت الممثلة المصرية فستانا قصيرا عاري الصدر باللونين الأزرق والكحلي يتميز برقته وبساطته، وأكملت إطلالتها بشعر مرفوع لأعلى ومكياج هادئ.

وتردد أن غياب رانيا عن حفل افتتاح المهرجان كان بسبب “الدريس كود”، بعدما فرض الفنان حسين فهمي على حضور الحدث الفني الأهم في مصر الالتزام به.

لكن الممثلة ظهرت في المهرجان ابتداء من يومه الثالث، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذهبيا اللون ومفتوح الصدر وأرفقته بمكياج بسيط وتركت شعرها منسدلًا.