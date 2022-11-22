هيفاء وهبي… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار وتبهر جمهورها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هيفاء وهبى متابعيها صورًا جديدة لها فى احدث ظهور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

وتألقت هيفاء وهبى بلوك أنيق كلاسيكى، بفستان أسود واكسسوارات مميزة، واعتمدت على الظهور بمكياچ عيون لامع وهو ما جذب جمهورها الذين تفاعلوا مع الصور .

ويعرض لهيفاء وهبى حاليا فى السينمات فيلم “أشباح أوروبا” الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.