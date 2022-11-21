نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ريهام عبد الغفور… بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها بـ اطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

و يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل “منعطف خطر” مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة “.. شاهد الان vip” تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية