ايتن عامر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام” بصور لها.

وجاءت أيتن عامر فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة نالت بها إعجاب متابعيها.

واستعانت أيتن عامر بفستان جذاب باللون “الموف” يتوسطه حزام، وشعرها منسدلا على كتفيها وبمكياج أنيق.

وتفاعل المتابعين مع صورها وعلقوا قائلين: “قمر ماشاء الله”، “أيقونة الجمال والرقة والشياكة”، “اللون واللوك تحفة عليكى”.

وطرحت آيتن عامر، أمس، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “طلعت شاطرة” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتى من كلمات أحمد علاء الدين ومن ألحان نورهان البغدادى وتوزيع ومكس وماستر zoom.