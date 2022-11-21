موديل روز… تثير الجدل وتتخطى الحدود الحمراء بفستان يفصل أعضاء جسدها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت عارضة الأزياء السعودية موديل روز الجمهور بعد ما حضرت

احدى المناسبات بفستان مثير للاهتمام يفصل أعضاء جسدها بكل

وضوح إذ مخطط عليه التفاصيل من أعلى إلى أسفل بطريقة

مرسومه لكنها توحى للمشاهد أنها حقيقية

روز راحت تتمايل بفستانها وتستعرضه الا أن ذلك عرضها لكثير من

الانتقادات نظرا لأن الفستان جرئ إلى حد بعيد بقصته وطريقة تركيزه

على تفاصيل جسم اى امرأة قد ترتديه . وهذه ليست المرة الأولى

التى تحدث فيها مودل روز الجدل بسبب إطلالاتها الجريئة

ولكنها لا ترد على المنتقدين