غاده عبدالرازق… بإطلالة جريئة ونيو لوك مختلف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة غادة عبدالرازق على حسابها الشخصى، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الأحد، صورًا حديثه لها وهى ترتدى فستان باللون الأسود.

وظهرت غادة بإطلالة شبابية أظهرت رشاقتها وخسارتها الكبيرة للوزن، وارتدت “جمبسوت” مكشوف الكتفين تاركة شعرها منسدلا.

وشاركت غادة عبدالرازق فى بطولة حكاية “تحت الحزام”، من مسلسل “حدث بالفعل”، وتلعب فيه درو طبيبة نفسية تعانى من اضطرابات، ويشاركها بطولة الحكاية سلمى أبوضيف بسنت حاتم وخالد أنور وغيرهم.