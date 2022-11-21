نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مش أول مرة.. حكاية شائعة زواج نرمين الفقي وكمال أبو رية المثيرة للجدل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - انتشرت شائعة زواج الفنانة نرمين الفقي في الآونة الأخيرة من الفنان كمال أبو رية، نالت شائعات الزواج نطاق واسع حتى تيقن البعض من صحة هذا النبأ، ونشروه على نطاق كبير.



في ظل الانتشار السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف ابو رية حقيقة هذا الأمر، مؤكدًا في أحد اللقاءات التليفزيونية على أنها اخت وصديقة وزميلة.

وأضاف كمال أبو رية: «قالوا كدة كتير، هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟ طب معملناش حفلة صغيرة كدة طيب؟»، مؤكدًا « نرمين اخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وانا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني، فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أاستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة».



لم تكن شائعات زواج نرمين الفقي من كمال أبو رية حديثة العهد، بل انتشرت في وقت سابق من عدة سنوات، ما استدعى رد نرمين عليها، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: « كمال أبو رية صديق وزميل منذ سنوات طويلة، وشاركت معاه في أكثر من ثلاث أعمال فنية، وأننا جيران في مدينة الشيخ زايد».

وتابعت: «عندما احتاج عمل بعض الأعمال في الفيلا اتصل به لأنه الأقرب لي من أي احد من أفراد أسرتي.. وعندما يراه البعض عندي دائمًا داخل الفيلا يطلقوا هذه الشائعة» مؤكدة « لم أتزوج بعد انفصالي بعد خطيبي الأول.. وهل من المعقول ان أتزوج في السر؟ ليه؟ خاصة أني من أسرة كبيرة منها السفير جمال البيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق».