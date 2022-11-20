ميساء مغربي… تتألق بإطلالة ساحرة على ضفاف النيل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة المغربية ميساء مغربى، جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام” .

وظهرت ميساء، بإطلالة جذابة على ضفاف نهر النيل مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر تتماشى مع إطلالتها، ووضعت مكياجا يتناسب مع لون بشرتها من الألوان الترابية.

يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربى مسلسل “قلبى معى”، وعرض فى رمضان الماضى .