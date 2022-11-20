لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة وفستان احمر فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه متابعهيا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان قطيفة أحمر مكشوف الصدر، ومعتمدة علي المكيب الليلي الصاخب الذي أبرز جمال وجهها، وعلقت على الصورة “عن سهرة أمس”.

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.