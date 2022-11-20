درة … بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين بجمالها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت درة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة صباحية مبهجة، حيث ارتدت فستان مشجر باللون الأخضر واللبني، وتم نقش الورود المختلفة عليه، لتعطي الفستان منظرًا جماليًا رائعًا.

ويعرض للفنانة درة خلال الفترة الحالية بموسم الرياض 2022، مسرحية “حتى لا يطير الدكان”، رفقة كلا من النجوم أكرم حسني، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، نيللي محمود، مصطفى غريب، وتدور قصة المسرحية حول قمر الدين الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، ويقع في حب زبدة التي يتنافس عليها الجميع ويقف عائق بينهم الثري رجب طيوبه ولكن تكتشف قمر سر الدكان فتسلك الأحداث مسار آخر.