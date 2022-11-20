منة عرفة… تثير الجدل بإطلالة جريئة بفستان مكشوف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة عرفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت منة عرفة، بـ”لوك جريء”، من خلال ظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا ذات كتف وكتف باللون الزيتي؛ وهو ما كشف عن رشاقتها.

ونالت صور منة عرفة، إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الألوان البسيطة، واحمر الشفاه.

وعن تسريحة شعرها؛ تركته منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى، ولكن علق بعض متابعيها :مين دى؟.