ياسمين الخطيب… تتألق بإطلالتين جريئة تخطف الأنظار وتشعل الانستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الاعلامية ياسمين الخطيب جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد ظهورها بإطلالتين وضعتها فى مأزق .

فستان شفاف مجسم..

وخطفت ياسمين الخطيب، انظار متابعيها باطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، كما اختارت، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، ياسمين الخطيب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

فستان اسود قصير بدون بطانة..

أما من الناحية الجمالية، فقد قامت الكاتبة ياسمين الخطيب فقد تركت شعرها منسدل على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة مع وضع بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

أما عن ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات فقد ارتدت عقد ابيض كبير وحلق الكاتبة