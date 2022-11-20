نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مايا دياب… تتألق بإطلالة جريئة تشعل الانستجرام ش على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”
وأطلت مايا بفستان طويل باللون الأسود مزود بالريش بنفس اللون من أعلى.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط.
وتحرص مايا دائما الظهور بإطلالات مميزة ومتنوعة مابين الفساتين الطويلة والقصيرة والجريئة والأنيقة، وخطف الـأنظار وإثارة الجدل أيضا بإطلالتها الجريئة.