مى سليم… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تشارك متابعيها بأحدث إطلالتها.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة ناعمة، مرتدية بادي كت أصفر اللون، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج الناعم ارتكز على الألوان الترابية ولون البينك كأحمر شفاه، لكي تتناسب مع ملامحها ولون بشرتها.

آخر أعمال مي سليم

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.