اتفرج بأدب – صافيناز هتوريك الدبوسة والموزة ومتابع: بوس الواوا

بيروت - ثريا شاهين - ما زالت الراقصة صافيناز تتخطى الحدود باطلالاتها وبدلات الرقص المكشوفة التي ترتديها، حيث نشرت مؤخرا الكثير من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها بانستغرام، وخاصية الستوري اثناء رقصها بالحفلات، مرتدية بدلات رقص جريئة تكشف فيها عن مفاتنها.

وبعد ظهورها في لايف خلال تواجدها فى شرم الشيخ، حذفت الراقصة صافيناز البث بعد لحظات من نشره، بسبب ظهور أجزاء حساسة من جسدها، وأبدلته بـ لايف آخر عدلت فيه من جلستها، وارتدت فيه تنورة تستر جزء من جسدها، وجاءت تعليقات بعض المتابعين قاسية، حيث طالب البعض بترحيلها الى بلادها، وخاصة بعد ظهورها بالحفلات المختلطة، ببدلات رقص شبه عارية، وحركاتها المثيرة التي تحمل ايحاءات إباحية.

ففي آخر اطلالاتها ظهرت صافيناز عبر خاصية ستوري، وهي ترقص في حفلة مرتدية بلوزة حمراء مكشوفة وعارية الصدر، ورقصت امام الكاميرا بطريقة مثيرة تستعرض بها مفاتنها، كما نشرت صورة لها ترتدي بدلة رقص مكشوفة باللون الأخضر.

والجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها صافيناز بسبب بدلات رقصها الجريئة وشبه العارية، حيث تدخّل الوسط الفني في مصر بهذه القضية بعد تجاوز صافيناز قوانين الرقص الشرقي، لكنها انكرت ذلك، مؤكدة التزامها بكل ما يخص قوانين الرقص الشرقي.