هيفاء وهبي… تتألق بإطلالة جريئة وفستان قصير تشعل الانستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة أنثوية ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وارتدت هيفاء مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الفضي، مزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان.

ودائما ما تحرص هيفاء على التنوع بين إطلالتها ما بين الكاجوال، والسواريه، والفساتين القصيرة.