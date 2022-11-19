ياسمين الخطيب تجنن الشباب بفستان قصير وشفاف ومتابع: جسمها حكاية .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في السبت 19 نوفمبر 2022 10:56 صباحاً - شاركت المذيعة ياسمين الخطيب متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام" .

واشعلت ياسمين الخطيب مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها المميزة، وارتدت فستان قصير جداً مصنوع من التريكو، حيث أبرز جمالها الطبيعي وقوامها الممشوق الذي جعلها متألقة كثيراً وذات شكل مميز ولافت.

وتركت خصلات شعرها المموج منسدلاً على ظهرها، ووضعت مكياج ركزت فيه الألوان الهادئة والتي تناسقت كثيراً مع لون بشرتها المميزة وجعلها تظهر طبيعية.

وارتدت ياسمين الخطيب حذاء رائع وأنيق بالكعب المرتفع ذات لون أسود “بوط” وحملت على يدها حقيبة يد صغيرة باللون الذهب.

وحصلت صور ياسمين الخطيب الجديدة على إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكبير بجمالها وجمال جسمها.