ميرهان حسين… كنت عاوزة اتجوز واقعد فى البيت تصريحات مثيرة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ميرهان حسين، تفاصيل وأسرار جديدة عن حياتها مؤكدة أنها عملت فى مجال الدعاية والإعلان قبل التمثيل لمدة عام ونصف .

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “سهرانين”، مع أمير كرارة، عبر قناة “ON”:” كنت عاوزة أتجوز وأقعد فى البيت مكنتش بفكر فى التمثيل، لكن بابا عاوزنى أعمل حاجة ضد إنى أتجوز وأقعد فى البيت”.

وأوضحت أنها تقدمت لأحد برامج تقديم الموهوبين، مستطردة :” قالولى مثّلى، قلت معرفش، ولكن غنيت، وفضلت مستنية 9 ساعات وعدد رهيب منتظر، وكل اللى يدخل يقولى هتيجى تتكلمى يقولولك امشى، لما دخلت، قالولى غنى وغنيت كتير، ونجحت، وطلبوا منى أمثل قلت لهم معرفش أمثل، هم عاوزين الشخصية الطبيعية”.

وتابعت ميرهان حسين :” خرجت من البرنامج مشهورة، ورحت مول مع صاحبتى الناس اتلمت على ومعرفتش أخرج”، مردفة: “الناس لازم تصدق إنك فنان مش الدور اللى بتعمله “.

وعن أعمالها الفنية قالت “ميرهان” إنها تنتظر مسلسل “الونش”، موضحة أنه من الأعمال القريبة لقلبها، وأنها تجسد دور فتاة شعبية متواجدة فى الواقع .

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل “أنا وهى” مع هنا الزاهد وأحمد حاتم وأشرف عبد الباقى ومحمود البزاوى وسليمان عيد، سلوى محمد على، محمد المولى، وغيرهم من الفنانين .