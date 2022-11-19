مفاجآت جديده في حبس زوجة سعد الصغير بالهرم ” سكرانة داخل السيارة” .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مصادر مطلعة ملابسات جديدة في اتهام برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير بالتعدي بالسب على دورية أمنية بالهرم.

قالت المصادر في تصريحات لمصراوي إن حارس عقار يحوي ملهى ليلي أبلغ دورية أمنية بوجود سيدة في حالة إغماء داخل سيارة متوقفة أمام العقار محل عمله.

أضافت المصادر أن الدورية حاولت نقل “برلنتي” إلى مستشفى الهرم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة الا أنها رفضت وأخذت تهذي بكلمات غير مفهومة لكونها في حالة سُكر.

حسب المصادر -التي رفضت نشر اسمها- اصطحبت القوات الراقصة إلى ديوان القسم وخضعت للتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة التي حجزتها على ذمة التحريات.

أوضحت المصادر أن الضابط قائد الدورية رفض التصالح لتأمر النيابة العامة بحبسها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة مقاومة السلطات.

وعن عرض هدير محمد فتحي الصيرفي الشهيرة بـ”برلنتي عامر”، مساء الجمعة على رئيس مباحث الهرم، كشفت المصادر عن السب لافتة إلى أنه كان يجري فحصها جنائيا للتأكد من كونها مطلوبة على ذمة قضايا أخرى من عدمه.

وانتشرت مؤخرًا صورا تجمع سعد الصغير و”برلنتي” بعد عودتهما منتصف يوليو الماضي عقب الطلاق الذي استمر 4 شهور.