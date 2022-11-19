اميره فتحي… تتألق بإطلالة جريئة تبهر جمهورها عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أميرة فتحى صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

واستعرضت أميرة أناقتها وجمالها بإطلالة جذابة، خطفت بها انظار مابعيها حيث ارتدت فستانا مكشوفا، واعتمدت تسريحة شعر لافتة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية .

وطرحت الفنانة أميرة فتحى فى ديسمبر الماضى عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجال الغناء بعد غايب سنوات طويلة .