نميمة الفن: الراقصة أوكسانا تخلع ملابسها امام فنان شهير ومتابع: كلت الجو من صافيناز و سما المصري ..اتفرج

انت الان تتابع خبر الراقصة أوكسانا تخلع ملابسها امام فنان شهير ومتابع :كلت الجو من صافيناز و سما المصري ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحيا الفنان راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا، مساء الخميس، في مدينة العلمين الجديدة بشمالي مصر.

وشهد الحفل ظهور الراقصتين الروسيتين أوكسانا، وديانا، وصعودهما على المسرح وتقديم وصلة رقص شرقي، على أنغام أغنيات راغب علامة.

وعقب انتهاء الحفل، انتشرت مقاطع الفيديو من حفل العلمين الجديدة، وظهر خلالها راغب علامة وهو يستقبل أوكسانا وديانا، ويرقص معهما على أنغام أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.