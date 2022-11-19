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نميمة الفن: الراقصة أوكسانا تخلع ملابسها امام فنان شهير ومتابع: كلت الجو من صافيناز و سما المصري ..اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - أحيا الفنان راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا، مساء الخميس، في مدينة العلمين الجديدة بشمالي مصر.

وشهد الحفل ظهور الراقصتين الروسيتين أوكسانا، وديانا، وصعودهما على المسرح وتقديم وصلة رقص شرقي، على أنغام أغنيات راغب علامة.

وعقب انتهاء الحفل، انتشرت مقاطع الفيديو من حفل العلمين الجديدة، وظهر خلالها راغب علامة وهو يستقبل أوكسانا وديانا، ويرقص معهما على أنغام أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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