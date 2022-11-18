منى زكي… باجمل إطلالتها فى عيد ميلادها .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - وُلدت النجمة منى زكي يوم 18 نوفمبر من عام 1976 ، في القاهرة.

بدأت منى زكي التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، أما أوّل عمل فني لها فكان مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، وساهم في شهرتها في المجال السّينمائي عملها في عدد من الأفلام التي ظهرت في أواخر تسعينات القرن العشرين في إطار ما عرف باسم موجة أفلام الكوميديا.

منى زكي بأقراط اذن متدلية مرصّعة بالماس الفاخر

ساهمت أيضا مع عدد من الممثلين في جيلها في صياغة ما عرف بمفهوم السينما النظيفة أو سينما الأسرة حيث حرصت على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البريء، والابتعاد عن الأدوار الحسّية أو التي تحمل بعض الصفات الأخلاقية السيئة.

تزوجت عام 2002 من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبت ابنهما الثاني سليم. ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016

من جهة أخرى، تصدّرت النجمة منى زكي الترند بعدمت احتفل النجم أحمد حلمي بعيد ميلادهما من خلال نشر صورة شاركها أحمد تجمعه بزوجته على صفحته الرسمية عبر تطبيق انستقرام، و كتب التعليق التالي: “كل سنة واحنا طيبين”.

تهتمّ منى زكي بتنسيق إطلالات باهرة بعيدة عن التقليد بما يتماشى مع شخصيتها وستايلها الخاص والفريد الذي يميّزها عن غيرها من فنانات جيلها.

نستعرض اليوم مجموعة إطلالات فاخرة سبق ونسّقتها منى زكي لتزيين إطلالاتها الراقية من أشهر دور المجوهرات العالمية:

شاركت النجمة منى زكي، يوم 6 يونيو 2022، بحفل علامة المجوهرات الإيطالية الفاخرة بولغري Bvlgari، حيث كشفت النقاب عن تشكيلتها الجديدة بعنوان عدن: حديقة العجائب، المؤلفة من أكثر من 140 قطعة من المجوهرات الفاخرة والساعات الفخمة التي تحتفي بكنوز الطبيعة والعبقرية الفنية لمصممي العلامة، خلال فعالية حصرية استضافتها العاصمة الفرنسية باريس لمدة يومين.

منى زكي خلال مشاركتها بحفل علامة المجوهرات الإيطالية الفاخرة بولغري

اختارت منى للمناسبة ثوباً من دار Yasmine Hawa Couture، وزيّنته بقلادة مرصّعة بالماس والأحجار الكريمة باللون الأزرق مع الأقراط المتدلية.

تألقت منى زكي في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ75، بثوب المصمّم اللبناني جروج حبيقة وأقراط بولغري Bvlgari الماسية.

منى زكي في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ75

تميّزت منى زكي بإطلالة ذهبية برّاقة خلال مناسبة رسمية في دبي، حيث اختارت ثوب مصمّم الأزياء العالمي زهير مراد مع قطع مجوهرات دار بولغري الفاخرة.

منى زكي بإطلالة ذهبية اللون

نسّقت منى زكي إطلالة لامعة، خلال حفل دار بولغري Bvlgari في ديسمبر 2021، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد مع طقم مجوهرات راقية من دار بولغري Bvlgari.

إطلالة مجوهرات النجمة منى زكي من بولغري

منى زكي بقلادة سيربنتي SERPENTI المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، والمرصّعة بماسات مرصوفة على السلسلة والقلادة، خلال جلسة تصوير خاصة بدار المجوهرات بولغري.

منى زكي بقلادة سيربنتي SERPENTI

– قلادة سيربنتي SERPENTI