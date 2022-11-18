صافينار… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الراقصة صافينار جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من أحدى شوارع القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت صافينار على الصورة بـ “إيموشن” قلب لونه أحمر، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات كما تم تداولها بشكل واسع عبر جميع وسائل السوشيال ميديا.

وظهرت صافينار تجلس على سيارة من نوع “bmw” و ترتدي فستان جينز قصير حتى أعلى الركبتين، وتركت شعرها الأسود منسدل على كتفيها.