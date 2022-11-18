مى عمر… بإطلالة جديدة ساحرة تخطف الأنظار عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصورتين جديدتين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram.

وظهرت مي عمر بإطلالة صباحية مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر، وجزمة وحقيبة يد باللون الأسود، وكانت تجلس على مقهى، تسحتي كوب من القهوة.

وعلقت مي عمر على الصورة قائلة: “الحياة أفضل مع قهوة في اليد”.

ويعرض لمي عمر حاليا فيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد، رفقة مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.