سيرين عبد النور… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة سيرين عبد النور، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: “إمتلك الشجاعة لتتجرأ”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر”، “أخدتي قلبي”، “ملكة”، “لا أحد يلبس أحمر من بعدك”، “منورة يا ملكة”، “أجمل سيرين في الدنيا”، “جمالك يجنن”.

يذكر أن، سيرين عبد النور حرصت مؤخرا على تهنئة الشعب المغربي بمناسبة “المسيرة الخضراء” ونشرت صورة للعلم المغربي عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت سيرين: “كل عام والمملكة المغربية بألف خير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الله يديم على أرض المغرب وشعبها وصحرائها الأمن والأمان”.

من ناحية أخرى، كُرمت الفنانة سيرين عبد النور بمهرجان الفضائيات العربية بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل “العين بالعين”.