نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سمية الخشاب …تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة عبر ”تويتر” .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة غامضة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وكتبت سمية الخشاب فى تدوينة لها “‏انا عندي اخسرك احسن من اني ادخل معاك فى جدال”.

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج ابرام نشأت