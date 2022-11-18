نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هبة عبد الغني… تتألق خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل



ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة هبة عبد الغني، بإطلالة هادئة جذابة خلال فعاليات العرض الخاص فيلم “19 ب” بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، برئاسة الفنان حسين فهمي، والمقرر إنتهائه في 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية، حيث يتواجد به عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم ومعهم نخبة من أعضاء لجان التحكيم.

وارتدت هبة فستان بلون الكاشمير الرقيق بقماش مزيج من الكريب الناعم و التول مطرز يدويا من تصاميم بيت الازياء العربي بيرلا ، و شنطة اليد من تاليد اخد تصاميم لمياء حجازي، والمكياچ سما الروبي.

وهنأ هبة عبد الغنى، صناع فيلم “19 ب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، حيث نشرت العديد من الصور من إطلالتها بالعرض الخاص للفيلم، وعلقت عليهم، قائلة:”من على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول للفيلم المصري ( ١٩ب ) بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته ال ٤٤ .. مبروووك من قلبي صناع الفيلم و ابطاله .. نتمني لكم جائزة تليق بمجهودكم و تعبكم، شكرا لكل من شارك في ظهوري بشكل جميل”.

و قد حرصت هبة عبد الغني رغم انشغالها بالتصوير على حضور الفيلم المصري “١٩ ب “بطولة سيد رجب وإخراج أحمد عبد الله.

وكانت هبة شاركت مؤخرا خلال الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.

ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وانتهى حفل الختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي وكان في مقدمتهم إلهام شاهين وشيرين ومحمود حميدة، بالإضافة إلى حضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل “جزيرة غمام”، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.