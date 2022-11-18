ياسمين رئيس… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر يا ياسمين بجد”، “الله على الجمال”، “ياسمين القمر”، “ملكة جمال السينما العسل”.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسلسل “60 دقيقة” والذي عُرض عبر إحدى المنصات.

وشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، شيرين رضا، مها نصار، غادة طلعت، خالد كمال، ومن إخراج مريم أحمدي.