مى حلمي… تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها على انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت المذيعة مي حلمي، إعجاب عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة.

حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة، ظهرت بها مرتدية توب أبيض قصير يكشف عن البطن، وأسفله بنطال رياضي، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها وظهرها.

وقد أبدى الكثير من متابعو “مي” إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (عسليات مصر)، (بطل الكوكب)، (دبي عامله شغل عالي)، (وااو شعرك رائع جميل ياميمو).