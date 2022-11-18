داليا شوقي… تثير الجدل بإطلالة جريئة فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة الشابة داليا شوقي الجدل خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ44 والمقام بدار الأوبرا في الفترة ما بين 13 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر.

وارتدت الفنانة داليا شوقي فستانا قصيرا مصنوعا من الجلد، بالإضافة إلى أنه كاب من الأعلى، الأمر الذي أثار الجدل بين الحاضرين.

ونسقت الفنانة داليا شوقي مع الإطلالة الجذابة، أقراطا طويلة، بالإضافة إلى شعر منسدل على الكتفين وماكياج بسيط أضاف للإطلالة المبهرة.

ميكروباص» داليا شوقي يحصد جائزة لجنة تحكيم مهرجان دي سين أفريكانو بإسبانيا

حصد الفيلم القصير “ميكروباص” بطولة الفنانة داليا شوقي جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير من مهرجان دي سين أفريكانو.