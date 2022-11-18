ميريام فارس… تتعرض للانتقاد بسبب فستانها العارى ورقصتها الفاضحة .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت المطربة اللبنانية ميريام فارس لانتقادات لاذعة من قبل بعض الجمهور بعد ظهورها وهي ترقص في كواليس أحدث أغانيها “Tukoh Take”.

ونشر موقع et العربي مقطع فيديو من كواليس الأغنية، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وقال البعض أن ميريام تقلد المطربة العالمية شاكيرا، وجاءت التعليقات كالتالي: “لما تطلب شاكيرا، لا كلمات ولا رقص حلو، أنا شايفة بدلة رقص، على أساس شاكيرا يعني، يارب يكون هالكليب منام ومو حقيقة، تلوث سمعي صوتها كتير مزعج”.

أغنية Tukoh Taka خاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي من المفترض أن يقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأحيت المطربة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائيًا في مدينة أربيل بدولة العراق، وذلك 4 نوفمبر الجاري.