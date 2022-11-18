بدون خجل .. قمر تشوق جمهورها بـ "عايزة أعيش" كما ولدتها امها وتنافس سما المصري

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:18 مساءً - قبل إطلاق ​الفنانة اللبنانية قمر​ أغنيتها السنغل الجديدة "عايزة أعيش"، اعتمدت التشويق على عادتها من خلال صور وشرائط فيديو فيها إيحاءات بالعري، ولما أطلقتها على قناتها الخاصة على يوتيوب،

نشرت شريطاً قصيراً من الأغنية عبر حسابها على إنستغرام وبدت فيه عارية الظهر والصدر دون إظهار جهة الصدر بشكل سافر، وكتبت تعليقاً على الشريط قالت فيه :"بعرف نطرتكن كتير بس من اليوم صار فيكن تسمعوا أغنية #عايزة_اعيش على قناتي الخاصة على اليوتيوب"..

والملفت أن عدد متابعي قمر بحسب ما يظهر على حسابها يبلغ المليون شخص، هاجمها عدد منهم على ظهورها عارية ومع ذلك يستمرون بمتابعتها.