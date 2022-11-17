ناهد السباعي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تتواصل الخميس فعاليات اليوم الخامس من الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يترأسه الفنان حسين فهمي، والمقام بدار الأوبرا في الفترة ما بين 13 حتى 22 نوفمبر.

وتألقت الفنان ناهد السباعي على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستان مميز وجرئ.

وارتدت السباعي فستان أخضر “كاب” مفتوح من احد الجانبين، حيث نسقت مع الإطلالة المميزة ماكياج بسيط، إضافة إلى شعر منسدل على الأكتاف