ميرهان حسين… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - واصل مهرجان القاهرة السينمائي فعاليات دورته الـ44 لليوم الخامس على التوالي، حيث يقام في الفترة ما بين 13 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر بدار الأوبرا.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي من الأحداث الفنية التي تساعد في إبراز التصاميم والأزياء العالمية للكثير من النجمات.

فستان «بمبي».. ميرهان حسين تخطف الأنظار على الريد كاربت:

أطلت النجمة ميرهان حسين، في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستان ضيق قصير ذو لون “بمبي”.

ونسقت مع الإطلالة المميزة تسريحة شعر أسود منسدل على الأكتاف، بالإضافة إلى ماكياج بسيط وحذاء كعب عالي فضي.

تتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 في يومه الخامس، وفي التقرير التالي نرصد الجدول الكامل لفعاليات اليوم.