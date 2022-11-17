فيفي عبده… تخطف الأنظار بإطلالة جديدة ووصلة رقص من الساحل الشمالي

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص الفنانة فيفي عبده، على التواجد الدائم مع متابعيها بنشر مقاطع فيديو لها، وصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

ونشرت فيفي عبده، صورة لها بإطلالة صيفية بفستان مكشوف الأكتاف، وخطفت الأنظار به.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل “الشغل العالي” الذي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بعد غياب عامين.

مسلسل “الشغل العالي” بطولة فيفي عبده وشيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.