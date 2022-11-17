أمينه خليل… تتألق بإطلالة جذابة ومثيرة فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وظهرت أمينة خليل بملامح جذابة وأنيقة، وإطلالة ناعمة بمكياج جذاب أبرز جمال ملامحها.

وكانت الفنانة أمينة خليل قد شاركت فى ماراثون شهر رمضان 2022، بمسلسل العائدون، وقام ببطولته النجم أمير كرارة، ومحمود عبدالمغنى، وأحمد الأحمد، ميدو عادل، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل العائدون، دارت أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية فى الفترة من 2018 وحتى 2020.

وعرض “العائدون” حصريا على قناتى dmc وdmc دراما ومنصة Watch it الرقمية.