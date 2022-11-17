نجوى كرم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت نجوى بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت فستانا أوف شولدر ملونا بالأصفر والأبيض، وتركت شعرها البني منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت على مكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

آخر أعمال نجوى كرم

كما طرحت نجوى كرم مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “حلوة الدنيى” على يوتيوب والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد.