سينتيا خليفه… بإطلالة جريئة مثيرة فى الريد كاربت .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - دائما ما تثير مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا خليفة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة في فعاليات المهرجانات المختلفة.

وظهرت الفنانة سينتيا خليفة بإطلالة جريئة خلال فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وأطلت سينتيا مرتدية فستان طويل باللون الأسود، تميز بأنه مكشوفًا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة, وخاتم.