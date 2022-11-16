لاميتا فرنجيه… تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة وفستان مثير فى الجاكوزى .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة لاميتا فرنجية بعيد ميلادها بطريقة لافتة اذ امضت عيدها في فندق فخم على جزيرو نوراي المعروفة في أبو ظبي.

وقامت بجلسة تصوير وهي تنفخ شموع عيدها على قالب الحلوى اضافة الى انها التقطت صور لها بفستانها الذهبي مسلتقية على السرير المزين بالورود الحمراء وفي الجاكوزي الذي تم ملؤوه بالمياة والورود ايضاً.

يذكر ان لاميتا من مواليد 15 تشرين الثاني 1981 اي انها تبلغ من العمر 41 سنة في وقت انها تبدو في الثلاثينات من عمرها.